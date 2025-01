Sporting Lisbona-Bologna, dove vederla in tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni, arbitro

Ottava e ultima giornata di League Phase, stasera 29 gennaio la sfida degli emiliani che si congedano dalla competizione europea. Match a partire dalle ore 21

Si chiude l’avventura europea in Champions League del Bologna, già eliminato di fatto stando alla classifica che non ammette repliche. Per l’ottava e ultima gara sarà in trasferta, contro lo Sporting Lisbona dopo aver centrato un risultato insperato contro il Borussia Dortmund che ha battuto in casa, davanti ai tifosi felsinei.

Un risultato che non cambia lo scenario, ma ha sostenuto il morale della squadra di Vincenzo Italiano. La guida completa per seguire il match in diretta tv e streaming, le probabili formazioni e la terna arbitrale.

Champions, Sporting-Bologna: quando si gioca

L’ultima giornata del girone unico per la squadra di Vincenzo Italiano, alla prima in Champions, non assume alcuna valenza vista e considerata l’uscita ormai definita del Bologna. Nonostante l’indubbia delusione per l’uscita di scena dal prestigioso palcoscenico della Champions, la squadra si è però congedati dal ‘Dall’Ara’ con la prestigiosa e inattesa vittoria ottenuta nel settimo turno, in rimonta contro il temibile Borussia Dortmund.

Lo Sporting Lisbona, al contrario, cerca i tre punti utili ai propri interessi e promette, dunque, di battagliare e non poco davanti al proprio pubblico.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali per seguire la partita:

Partita: Sporting Lisbona-Bologna

Dove: Alvalade, Lisbona

Quando: mercoledì 29 gennaio 2025

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport 255

Diretta Streaming: Sky Go, Now

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Sporting Lisbona-Bologna in tv

Dunque, chi vorrà vedere live Sporting Lisbona-Bologna potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match nella competizione continentale, a partire dalle 21 in esclusiva su Sky, canali Sky Sport 255.

Gli abbonati potranno seguire in diretta live la singola partita sui canali indicati, ovvero Sky Sport 255. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste a partire dalle 19:30.

Inoltre, vista l’eccezionalità della serata come già indicato Sky Sport seguirà minuto per minuto le 17 partite anche in contemporanea a partire dalle 21 grazie a una inedita Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), con la voce fuori campo di Gianluigi Bagnulo che in tempo reale darà le ultime sulla posizione delle squadre e gli accoppiamenti dei play off.

Sporting Lisbona-Bologna in streaming

Per quanti, invece, si volessero collegare da mobile o fossero nelle condizioni di non poter guardare la partita in diretta tv, l’alternativa è lo streaming. Come di consueto, l’abbonato a Sky potrà connettersi a quanto viene offerto dalle piattaforme e app predisposte e vedere Sporting-Bologna così. Entriamo nel dettaglio.

Gli utenti interessati dovranno connettersi attraverso i dispositivi mobili via Sky Go (per gli abbonati Sky) o NOW attraverso l’app apposita scaricata sulle Smart tv.

Le probabili formazioni

L’allenatore dei portoghesi Borges fa riposare Gyokeres e punta sull’ex Lecce Hjulmand in mezzo al campo. Dall’altra parte, qualche cambio anche per Italiano, senza grossi stravolgimenti affidandosi davanti a Castro.

Ecco le probabili formazioni:

SPORTING (4-4-2): Israel; Fresneda, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Catamo, Debast, Hjulmand, Quenda; Trincão, Harder. All. Borges.

Israel; Fresneda, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Catamo, Debast, Hjulmand, Quenda; Trincão, Harder. All. Borges. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Beukema, Miranda; Ferguson, Moro; Ndoye, Fabbian, Iling jr; Castro. All. Italiano.

L’arbitro della gara

La Uefa ha ufficializzato naturalmente anche gli arbitri. A dirigere la gara sarà il francese Benoit Bastien. Ad assistere il direttore di gara ci sarà una squadra quasi tutta transalpina. Gli assistenti, infatti, saranno i connazionali Zakrani e Berthomieu Il quarto uomo sarà Leonard, mentre al VAR sono stati designati Millot e lo scozzese Dallas.

L’unico precedente tra i portoghesi e Bastien, risale alla stagione 2023/2024, quando l’ufficiale francese diresse la sfida, valida per la fase a gironi di Europa League, vinta in trasferta, dalla squadra emiliana contro gli svizzeri dello Young Boys.