Stefano Domenicali: "La Formula 1 è più viva che mai"

Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali è entusiasta per la misura con la quale il pubblico sta rispondendo all’afflusso alle gare di Formula 1. In Turchia ci sono stati infatti 80mila spettatori, ad Austin ne sono attesi 120mila e in Messico c’è già il tutto esaurito. Il tutto, diciamo la verità, soprattutto per il duello acerrimo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Eppure, specialmente in Germania, il trend della gente che guarda i Gran Premi è in decisa discesa. “Il Mondiale thriller che nessuno guarda”, scrive il quotidiano tedesco Bild. Il calo generale degli spettatori è confermato anche da una fonte della Mercedes: “In Germania non è un segreto che l’audience quest’anno sia in calo, ma abbiamo visto che anche in altri paesi europei si è registrato lo stesso trend negli ultimi anni e ora invece in quei paesi la crescita a livello di interessi e ascolti si è impennata”.

Dal canto suo Domenicali, virgolettato riportato da formulapassion.it, dice: “La F1 è più viva che mai. Vogliamo contribuire a rendere la F1 qualcosa di unico dal venerdì alla domenica, capace di attrarre sempre più giovani, aumentando la vicinanza anche fisica tra il pubblico e i protagonisti”.

OMNISPORT | 14-10-2021 19:35