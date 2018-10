Stefano Manzi: "Non ci voleva"

Per il Team Forward è concluso in maniera poco soddisfacente il sabato del Gran Premio del Giappone, sul Twin Ring Circuit di Motegi.

Stefano Manzi è stato vittima di una caduta dopo pochi minuti da inizio turno, compromettendo così l’intera sessione: nonostante l’incredibile lavoro del team che ha riparato la moto in tempo record, il pilota riminese ha avuto pochi minuti prima della bandiera a scacchi per rientrare in pista e provare a migliorare il proprio tempo sul giro.

“La caduta ad inizio turno proprio non ci voleva: purtroppo alla curva uno mi si è chiuso l’anteriore e sono finito nella ghiaia. Poi, grazie al lavoro dei ragazzi nel box, che mi hanno sistemato la moto a tempo di record, sono rientrato in pista, ma mancavano pochi minuti e ho trovato molto traffico, così non sono riuscito a fare il giro che volevo. Sono stato sfortunato, ma non demordo: domani mi aspetterà un’altra gara in rimonta, dove voglio fare bene” ha detto il romagnolo.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 13:50