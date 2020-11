Stella della Ligue 1 apre al Milan, tifosi perplessi

I milanisti sentono che quest’anno il Milan può davvero arrivare fino in fondo, riportando lo scudetto sulla sponda rossonera della città. Servono però rinforzi a gennaio, soprattutto in difesa. In questa ottica, fanno ben sperare le dichiarazioni di Mohamed Simakan, giovane centrale dello Strasburgo che ha fatto vedere grandi cose in Ligue 1.

La scalata di Sikaman

Classe 2000 e di nazionalità franco-guineana, Sikaman è cresciuto nel club che la scorsa stagione l’ha lanciato in prima squadra. Il difensore è diventato rapidamente un titolare inamovibile nello Strasburgo, mostrando impressionanti doti fisiche e grande personalità.

Paolo Maldini ha ammesso di seguirlo e Sikaman in un’intervista a Telefoot sembra aver aperto al passaggio in rossonero proprio con una battuta su Maldini. “Maldini è il miglior difensore della storia. Futuro al Milan? Vedremo”.

I tifosi rossoneri si dividono

Poche parole, ma che sono bastate per scaldare i tifosi milanisti, già pronti a dividersi tra coloro che lo ritengono un buon acquisto e chi invece chiede un centrale di maggiore esperienza. “Spero sia di livello, ma noi avremmo bisogno di un centrale con più esperienza che possa far crescere Romagnoli e Gabbia come fa Kjaer, magari un po’ piu veloce e che sappia impostare”, commenta Umberto tracciando l’identikit del difensore perfetto per il Milan.

“Se uno è bravo è bravo, altro che esperienza”, ribatte Andrea che invece approverebbe l’arrivo del francese. “Vedremo? Ma chi sei? – s’infuria Angelo – Sti ragazzini due partite belle si pensano di essere chissà chi. Scendete dal piedistallo che non avete vinto niente! Quando chiama il Milan devono dire sì”.

Riccardo, invece, invita i tifosi a guardare altrove: “se Maldini parla di qualche giocatore, vuol dire che l’obiettivo è un altro…”.

