Stop alla Formula 1, il retroscena sulle intenzioni di Vettel

L’annullamento del Gran Premio d’Australia di Formula 1, decretato nella notte dagli organizzatori dopo una lunga consultazione fra i team, a seguito della notizia della positività al coronavirus di uno dei collaboratori della McLaren, continua a lasciare strascichi, e proprio da Melbourne arriva un retroscena che coinvolge il pilota della Ferrari Sebastian Vettel.

Secondo quanto riportato da alcuni media locali e anche dalla britannica Bbc, il tedesco, assieme al collega finlandese dell’Alfa Romeo, nonché ex compagno di squadra, Kimi Raikkonen, aveva già preparato il viaggio di ritorno in Europa, via Dubai, contando sul rinvio della gara australiana.

Una tesi non confermata né smentita dai due team, che erano tra quelli che si opponevano drasticamente a soluzioni alternative al rinvio, come la disputa del Gran Premio a porte chiuse, mentre altre squadre come Red Bull, AlphaTauri e Racing Point volevano comunque correre.

La scuderia di Maranello ha così commentato il rinvio del Gp: “La Scuderia Ferrari sostiene pienamente la decisione presa dalla Fia e dalla Formula 1. La sicurezza di tutti i membri del team è la nostra priorità numero uno, soprattutto perché la pandemia di Covid-19 continua a evolversi rapidamente”.

“Ci dispiace molto per i fan che dovevano venire ad Albert Park e sostenere la gara di Formula 1 con tutto il loro solito entusiasmo, così come tutti quelli che avrebbero guardato da tutto il mondo” ha poi aggiunto la Casa del Cavallino.

Nel frattempo, la Formula 1 deve fare i conti con i rinvii ufficiali di altri due Gran Premi, quello del Bahrain e e quello del Vietnam, inizialmente in programma il 22 marzo e il 5 aprile, a causa dell’emergenza Coronavirus. L’inizio della stagione resta un rebus di difficile soluzione.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 18:09