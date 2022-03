Stroppa non ci sta: "Abbiamo giocato solo un tempo"

02-03-2022 22:09

Il Monza non sa più vincere in casa. Dopo le sconfitte contro Pisa e Lecce la squadra di Stroppa chiude con un 1-1 contro il Parma il trittico di scontri d’alto livello all'”U Power Stadium”.

Solo un gol di Christian Gytkjaer nel finale ha evitato ai brianzoli il terzo ko casalingo consecutivo che si stava materializzando per il gol di Franco Vazquez al 30′ del primo tempo.

La zona promozione diretta è ora lontana cinque punti, ma il tecnico dei biancorossi al termine della partita in sala stampa ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Mi tengo la reazione finale, gli ultimi 20 minuti mi sono piaciuti, mentre nel primo tempo abbiamo dominato in modo sterile, non siamo stati incisivi. Abbiamo fatto 16 tiri in porta, ma troppo pochi nello specchio”.

Stroppa ha poi commentato il nervosismo palesato dalla squadra durante la ripresa: “Meglio nervosi rispetto a quanto visto nel primo tempo. Nel finale ho rivisto la squadra devastante che conosco”.

OMNISPORT