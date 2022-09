07-09-2022 12:14

La sconfitta subita contro la Dinamo Zagabria nel match di esordio in Champions League ha spinto il Chelsea a esonerare Thomas Tuchel, il tecnico tedesco che solo due stagioni fa aveva portato i Blues sul tetto d’Europa.

Tuchel e la maledizione di Conte

Ma secondo i social network più che l’1-0 subito in casa dei croati e l’avvio non propriamente brillante in Premier League a incidere sull’esonero dell’allenatore tedesco sarebbe stato un altro fattore: la maledizione di Antonio Conte.

Per molti tifosi e appassionati, la lite con l’ex tecnico dei Blues avvenuta alla fine dell’ultima sfida tra il Chelsea e il Tottenham avrebbe portato male all’allenatore tedesco. Sul web sono tanti i tifosi a pensarla così o a scherzare sull’argomento, non solo quelli appartenenti alla tifoseria del Chelsea.

La lite tra Tuchel e Conte

“Quella stretta di mano è stata l’inizio della fine per Tuchel: meglio non scherzare con Conte”, commenta Philip. “Credo proprio che Antonio Conte sia la persona più felice sul pianeta terra in questo momento”, aggiunge Aditya, immaginando la soddisfazione del tecnico salentino per l’esonero del rivale. “Antonio Conte ha fatto fuori Tuchel”, scrive El Patron.

L’esonero di Tuchel e la possibile reazione di Conte

“Per favore mandate subito un giornalista a chiedere a Conte cosa pensa dell’esonero di Tuchel, potremmo avere una vera gemma tra le mani”, scherza Lumzy. “Peccato però, avrei proprio voluto vedere un nuovo round tra i due nel prossimo match tra Chelsea e Tottenham”, si rammarica Bruno. Anche Papi è della stessa idea: “Quindi mi state dicendo che non avremo Tuchel contro Conte, parte II? Che peccato”.

“Certo che forza Conte, con quella stretta di mano ha segnato l’inizio della fine di Tuchel al Chelsea”, il commento di Felice. “Alla fine è stato Conte a ridere per ultimo”, la chiosa di Floki.