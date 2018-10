Suarez verso il forfait contro l'Inter

Il Barcellona rischia di non avere Luis Suarez a disposizione per la doppia sfida di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì 24 ottobre (al Camp Nou) e martedì 6 novembre (al Meazza).

Questo il comunicato del club catalano sulle condizioni del giocatore, infortunatosi al ginocchio destro. "Nei prossimi giorni svolgerà un lavoro muscolare specifico per risolvere i problemi al ginocchio destro. L’evoluzione del lavoro determinerà la disponibilità o meno di Suarez nelle prossime partite".

Suarez salterà sicuramente le partite con l’Uruguay e rischierà di non essere presente anche per le partite con Siviglia e soprattutto Real Madrid per 'El Clasico' del 28 ottobre.

Nel girone di Champions League Inter e Barcellona conducono con 6 punti ciascuno frutto delle vittorie contro Psv e Tottenham.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 12:30