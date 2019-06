Suma: Ecco perchè è la grande occasione di Maldini

In casa rossonera tiene banco la questione della risposta che dovrà essere data da Paolo Maldini a Gazidis, a proposito dell’opportunità per l’ex calciatore di restare nel club con poteri più ampi. La speranza dei sostenitori del Milan è che accetti, in quanto potrebbe essere un segnale del fatto che comunque Elliott abbia preparato un progetto interessante che non sia soltanto quello di far leivitare il prezzo dei cartellini di giocatori giovani.

Suma si fida – Sotto questo aspetto il direttore di Milan Channel Mauro Suma sembra essere molto ottimista. Difatti nel suo consueto editoriale ha sottolineato come la scelta di Maldini sarà ponderata e presa in buona fede, inoltre crede che accetterà in quanto non coglierà soltanto il lato razionale e professionale della proposta, ma soprattutto quello sentimentale e fideistico. L’occasione che si presenta a Maldini è quella di essere riconosciuto come una figura di spicco all’interno della società non solo dall’esterno ma soprattutto dai giocatori.

Tornare fra le big – Per quanto riguarda il punto che più sta a cuore ai milanisti Suma invita invece a portare pazienza. Ecco el sue parole: “Gazidis all’Arsenal ci ha messo 4 anni dopo aver preso i Gunners in condizioni economiche difficilissime, poi però il Club lo ha rilanciato sul serio. Il quadriennio non piace ai tifosi, allergici a qualsiasi discorso che non sia giocatori top e allenatori top domani mattina, ma è la dura realtà che attende il Milan. Anno più, anno o anni meno ci si augura”.

SPORTEVAI | 01-06-2019 09:53