Super aumento per la stella del Milan, i tifosi esultano

19-11-2021 09:30

Mentre Franck Kessié pare ormai destinato a lasciare il Milan – si vedrà se a gennaio o a contratto scaduto a fine stagione – un altro rossonero procede spedito verso il rinnovo del proprio accordo con il club.

Aumento e rinnovo per Theo Hernandez

A darne notizia è Nicolò Schira con un tweet che ha fatto esplodere la gioia dei milanisti. “Il Milan è a un punto avanzato della trattativa per prolungare il contratto di Theo Hernandez fino al 2026 – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – Pronto un aumento di ingaggio da quanto percepisce attualmente (1,5 milioni) a 4,5 milioni l’anno (bonus inclusi). Theo è felice a Milano e vuole restare”.

Per il terzino francese, dunque, si prospetta un cospicuo aumento di salario, d’altra parte Hernandez è letteralmente esploso al Milan, diventando un punto fermo della squadra costruita da Pioli. Per i milanisti la sua conferma è da festeggiare.

La gioia sul web dei tifosi rossoneri

“Vai così, Theo è un grande”, commenta Catello. “Ti amiamo Theo, resta con noi”, aggiunge IlDepa. “Ciao ciao Psg, Leonardo stavolta deve arrendersi”, scrive invece Vicky citando il club parigino che aveva posato gli occhi sul mancino rossonero. “Il Manchester City gli avrebbe dato 6 milioni, se resta è perché ama il Milan”, la tesi di Mad.

In realtà, tra i club interessati a Theo Hernandez c’era soprattutto il Real Madrid e infatti sul web sono tanti i tifosi dei blancos che ancora si augurano di poter strappare il francese al Milan. “Mi dispiace per voi, ma Theo non si muove da Milano”, la risposta di Francesca.

James, invece, ci va cauto, ricordando i precedenti poco felici in casa rossonera: “Anche Donnarumma diceva di amare il Milan e poi si è. Aspettiamo adesso Theo, appena arriva l’offerta più vantaggiosa vedrete che cambia tutto. Serve la firma”.

SPORTEVAI