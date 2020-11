Super Lecce, ok Spal. Pari Empoli e Monza

Pioggia di gol nelle partite del sabato di Serie B. La parte del leone la fa il Lecce, che in casa travolge la Reggiana per 7-1 (tripletta di Coda). Frena l’Empoli capolista, bloccato sul campo del Cittadella, mentre la Spal si avvicina alle posizioni di testa regolando il Pescara per 2-0 (Salamon ed Esposito in gol). Finiscono in parità le partite Pordenone-Monza (1-1) e Brescia-Venezia (2-2).

Cittadella-Empoli 2-2

Brescia-Venezia 2-2

Lecce-Reggiana 7-1

Spal-Pescara 2-0

Pordenone-Monza 1-1

OMNISPORT | 21-11-2020 16:24