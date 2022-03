Super Milan, un record tira l’altro: i numeri sono da Scudetto

13-03-2022 09:30

Il Milan, con un gol di Pierre Kalulu, manda al tappeto anche l’Empoli e continua la sua corsa con l’obiettivo finale dello Scudetto. I numeri del Diavolo sono sempre più incoraggianti.

Milan, quante risorse per Pioli

Nella delicatissima sfida contro l’Empoli, il match winner è stato Pierre Kalulu. Per il giovane difensore rossonero si è trattato del primo gol stagionale (il secondo in carriera con la maglia del Milan). Pierre Kalulu è diventato il 16° marcatore diverso del Milan in questa Serie A, solo Fiorentina e Atalanta (17 entrambe) ne contano di più della squadra rossonera.

Per Stefano Pioli una statistica decisamente interessante. Avere così tanti potenziali marcatori, rende la sua squadra ancor più imprevedibile e sicuramente meno dipendente dai gol degli attaccanti. Non è affatto un caso se, nella classifica marcatori della Serie A, i primi rossoneri in classifica sono Rafael Leao e Olivier Giroud, entrambi in 18° posizione. Eppure il Diavolo ha comunque il terzo miglior attacco del campionato con 55 reti, dietro solo a Inter (60) e Lazio (57).

Milan, numeri da Scudetto

Grazia al successo di misura sull’Empoli, il Milan ha conquistato la 19a vittoria stagionale in campionato. Il Milan ha raccolto 63 punti nelle prime 29 gare stagionali dopo ben 10 anni. L’ultima volta era accaduto nella stagione 2011/12. Un ruolino di marcia importante che conferma la bontà del progetto della società e rende il Diavolo sempre più convinto delle proprie chance Scudetto.

Contro le grandi del campionato, i rossoneri sono la squadra che ha fatto più punti (21 su 30 disponibili) e, come se non bastasse, può contare anche su un altro primato decisamente intrigante: ha realizzato 10 gol da fuori area in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei. Dati che stanno portando sempre più entusiasmo all’interno del gruppo rossonero, anche se Stefano Pioli continua a non proferire la parola Scudetto.

Milan, i prossimi impegni

Archiviata la pratica Empoli, il Milan è già proiettato sui prossimi impegni. Sabato prossimo, il Diavolo sarà di scena sul campo del Cagliari (la squadra sarda è stata risucchiata nella zona calda della classifica e ha un disperato bisogno di punti per risollevarsi).

A seguire, tre sfide tutt’altro che scontate con il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic (in casa), con il Torino di Ivan Juric (fuori casa) e, infine, il match a San Siro con il Genoa. Poi, il 20 aprile, il ritorno del derby di Coppa Italia con l’Inter per provare a strappare il pass per la finale. Nel giro di un mese, il Milan si gioca tanto, forse tutto. Stefano Pioli lo sa ma è anche cosciente di avere un gruppo decisamente coinvolto.

I numeri del Milan

*63 – Mai così tanti dalla stagione 2011/12

*10 – I gol da fuori area, nessuno come il Milan

*55 – Le reti in campionato, terzo miglior attacco

*16 – Kalulu è il 16° marcatore diverso rossonero

*21 – I punti contro le grandi, nessuno come il Milan

*19 – Le vittorie stagionali del Diavolo



