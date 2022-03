Milan di corto muso, ma ai tifosi così non va bene: Pioli nel mirino

12-03-2022 22:50

Missione compiuta. Di corto muso, come direbbe Allegri, il Milan batte l‘Empoli e continua la sua galoppata in vetta alla classifica. Inter momentaneamente a cinque punti, Napoli a sei, con la Juventus che rimane distante a sette lunghezze. Uno a zero, quanto basta per portare a casa il bottino più prezioso. Con un gol di Kalulu, l’eroe che non t’aspetti non solo in difesa, ma anche in attacco.

I tifosi del Milan e la rimonta della Juventus

Prima della partita molti tifosi del Milan hanno osservato con attenzione la prestazione della Juventus sul campo della Sampdoria. “Questi ormai le vincono tutte, dobbiamo essere bravi a non sprecare punti”, avvisa Lorenzo. “Oggi hanno vinto senza neppure tirare in porta. Ormai contro di loro i gol se li fanno da soli”, scrive James. “Avessimo un briciolo della loro fortuna”, il rammarico di Duccio. “Ma di che vi preoccupate? Siamo davanti, chi deve gufare gli altri non siamo noi”, sbotta Pierre.

Milan-Empoli, la sblocca Kalulu da fuori

Poi comincia la partita del Milan e c’è spazio solo per considerazioni sui beniamini in maglia rossonera. Kalulu fa il pieno di elogi dopo la prodezza che sblocca il risultato: “Bravo il nostro Pierino, gol da incorniciare”, esulta Nicodemo. Alfio invece ha un monito per i ragazzi di Pioli: “Bisogna chiuderla subito per evitare sorprese”. Enrico è incontentabile: “Partita discreta, ma sotto porta bisogna accompagnare di più Leao“. Mentre Maurizio si sofferma su un dettaglio di natura tattica: “Non mi convince Kessie dietro le punte in partite come questa”.

Il Milan soffre, ma porta a casa i tre punti

Nella ripresa in effetti il Milan sembra limitarsi alla difesa del vantaggio e rischia. Aribaus soffre: “Come si sente la mancanza di Theo“. Losqualosaltato ha un dubbio: “Pagherei per sapere cosa pensa Ibra ogni volta che Pioli gli si avvicina e lo istruisce per buoni 30 secondi prima di entrare in campo”. Alcover invece si chiede: “Ma si può soffrire così in casa contro l’Empoli? Siete da far camminare scalzi sui carboni ardenti”. Mentre Tony è pragmatico: “Vorrei poter dire che di buono c’è solo il risultato, ma dove andiamo con un gioco così. In realtà…chissenefregaaaaa vittoriaaaa”.

