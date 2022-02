Superbike, day 1 test Portimao: Rea mette in fila Razgatlioglu e Bautista

08-02-2022 19:49

C’era attesa per la prima giornata di test dei piloti di Superbike in vista del Mondiale 2022, al via il 9 aprile dal circuito di Aragon.

A Portimao i tre top team hanno avuto un primo confronto diretto sui rapporti di forza e la parta del leone nel day 1 l’ha fatta un Jonathan Rea che sembra molto motivato dopo aver visto interrompersi nel 2021 la striscia di sei titoli iridati consecutivi a vantaggio di Toprak Razgatlioglu.

Il britannico della Kawasaki ha fatto meglio del turco della Yamaha di un decimo, fermando il cronometro sull’1’40”621, mentre al terzo posto ha chiuso Alvaro Bautista, tornato in sella ad una Ducati dopo il non esaltante biennio alla Honda. I migliori giri dei tre top drivers sono comunque stti racchiusi nell’arco di 132 millesimi.

Alle spalle dei primi tre ecco la coppia italiana: quarto posto per l’altra Ducati di Michael Ruben Rinaldi, staccato però d due decimi da Rea, quindi Andrea Locatelli sull’altra Yamaha del team ufficiale chiude con un quinto crono.

Sesto Alex Lowes, buon nono posto per il rookie Luca Bernardi con la sua Barni.

