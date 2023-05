Superbike, Razgatlioglu in Bmw dal 2024

L'ex campione turco dice addio alla Yamaha, con cui ha conquistato il titolo del 2021.

22-05-2023 20:17

Adesso è stata resa nota la prossima destinazione di Razgatlioglu, campione del mondo del 2021 in Superbike. Il pilota turco correrà dal prossimo anno con il ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team in sella alla M1000RR.

Queste le parole di Marc Bongers, BMW Motorrad Motorsport Director: “Toprak è senza dubbio uno dei piloti migliori dell’attuale schieramento, come dimostrato non soltanto vincendo il titolo mondiale nel 2021. Ma non è soltanto un pilota di moto che va forte, ma ha anche una grande personalità fuori dalla pista. Siamo convinti che Toprak si troverà molto velocemente a suo agio nella famiglia del BMW Motorrad Motorsport. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra collaborazione e di vivere insieme il nostro futuro”.

Markus Schramm invece, Capo di BMW Motorrad, ha aggiunto: “Benvenuto nella famiglia BMW Motorrad Motorsport, Toprak Razgatlioglu. Siamo lieti di accoglierlo nel nostro team ufficiale WorldSBK a partire dalla prossima stagione. Sono molto orgoglioso del fatto che Toprak abbia deciso di unirsi alla famiglia del BMW Motorrad. È un passo verso il futuro del nostro progetto e dimostra un grande impegno del BMW Motorrad Motorsport nel World Superbike”.