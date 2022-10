Superbike, va a Rea la Superpole di Portimao

08-10-2022 14:24

La Superpole del nono e quartultimo round della stagione va, dopo una battaglia vibrante a suon di giri-primato, a Jonathan Rea (1:39.610), bravo a superare nelle battute finali il tempo di Toprak Razgatlioglu: Il turco della Yamaha aveva tra l’altro fatto il tempo senza le saponette delle ginocchia, dimenticate prima di salire in moto.

Deludente la prestazione di Alvaro Bautista: lo spagnolo, protagonista della sua miglior prestazione cronometrica all’ultimo tentativo, non ha rallentato in curva 1, dove i commissari avevano esposto le bandiere gialle, e si è dovuto accontentare della nona posizione ottenuta in precedenza.

Questi i tempi odierni:

1 Jonathan Rea – Kawasaki 1:39.610

2 Toprak Razgatlioglu – Yamaha +0.162

3 Alex Lowes – Kawasaki +0.249

4 Andrea Locatelli – Yamaha +0.390

5 Loris Baz – BMW +0.632

6 Iker Lecuona – Honda +0.732

7 Garrett Gerloff – Yamaha +0.887

8 Scott Redding- BMW +0.922

9 Alvaro Bautista – Ducati +0.928

10 Xavi Vierge – Honda +1.014

Queste le principali posizioni della classifica iridata: Bautista 394 punti, Razgatlioglu 335, Rea 327.

Gara -1 dell’ultimo appuntamento europeo della SBK, è in programma alle 15.