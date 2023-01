17-01-2023 15:01

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Vincere il derby è una motivazione sufficiente per Milan e Inter, in campo domani sera a Riyadh, in Arabia Saudita, per la finale di Supercoppa Italiana. Portare a casa il trofeo, però, permetterà a una delle due squadre di raccogliere anche un prezioso bonus per le casse della propria società: scopriamo qui quanto vale la Supercoppa Italiana.

Quanto vale la Supercoppa per Milan e Inter

La Supercoppa Italiana si disputa per la terza volta in Arabia Saudita dopo le edizioni di Gedda del 2018 e di Riyadh del 2019. Quest’anno Milan e Inter incasseranno un milione di euro a testa come gettone di presenza oltre a una quota per i diritti tv pari a 2 milioni di euro da spartirsi tra loro, con una cifra lievemente maggiore per chi solleverà il trofeo. In futuro, però, il valore della Supercoppa Italiana per i club partecipanti potrebbe crescere notevolmente.

Supercoppa, l’offerta dall’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita, infatti, ha già richiesto alla Lega Calcio della Serie A di modificare il format della Supercoppa Italiana, rendendolo più simile a quello della Supercopa spagnola: l’idea è quella di allargare la competizione e renderlo un vero e proprio mini-torneo per 4 squadre, con due semifinali che precedano la finalissima.

Tale formula renderebbe ancora più fitto il calendario dei club di serie A, ma apporterebbe enormi vantaggi sul piano economico: l’Arabia Saudita è pronta infatti a offrire ben 23 milioni di euro a stagione per un contratto pluriennale.

Le altre proposte per la Supercoppa Italiana

Sul tavolo della Lega Calcio, però, sono arrivate anche altre offerte per la Supercoppa Italiana. Tra le più intriganti quella degli Emirati Arabi Uniti per portare la competizione ad Abu Dhabi: 100 milioni di euro per 4 edizioni. In Europa, inoltre, ci sarebbe l’interesse dell’Ungheria.