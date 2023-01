17-01-2023 10:16

Ci siamo quasi: domani a Riad si assegna il primo trofeo stagionale con la Supercoppa italiana tra Milan e Inter. I rossoneri sono i detentori dello scudetto, i nerazzurri hanno alzato al cielo l’ultima Coppa Italia. Naturalmente, la febbre da derby è anche più alta visto che questa volta in palio non c’è solo la supremazia cittadina, ma anche la Coppa. Ma Milan-Inter ha tanti argomenti al suo interno, in particolare il tentativo di rivincita da parte di Theo Hernandez e Giroud, che con la Francia un mese fa hanno perso il Mondiale contro l’Argentina e Lautaro Martinez.

Milan-Inter, ossia la colonia francese contro il Toro

E partiamo proprio dalla sfida Francia-Argentina all’interno di Milan-Inter. In Qatar, Theo e Giroud sono usciti sconfitti in finale e hanno mancato il bis mondiale dopo il successo transalpino in Russia 2018. L’Argentina, guidata da Messi, ha avuto bisogno dei calci di rigore per spuntarla. Una partita bellissima, terminata 3-3 dopo i tempi supplementari. Il Milan, domani in Supercoppa, avrà insomma un motivo in più per provare a vincere: oltre a Theo e Giroud, infatti, non dimentichiamo gli altri francesi che vestono rossonero o che hanno legami con la Francia: dall’infortunato Maignan a Kalulu, da Ballo Touré a Bakayoko. Per finire con Adli. Dall’altra parte, in casa Inter, c’è il più felice di tutti, ossia Lautaro Martinez che, però, non ha disputato un Mondiale memorabile.

L’anno scorso, Lautaro segnò in finale di Supercoppa contro la Juventus e potrebbe così diventare il primo giocatore a trovare il gol in due edizioni consecutive della competizione dopo il connazionale Tevez, riuscitoci tra il 2013 e il 2014. Olivier Giroud ed Edin Dzeko potrebbero battere il primato del giocatore più anziano a trovare la rete nella Supercoppa italiana. Finora il record spetta a Cristiano Ronaldo, 35 anni e 350 giorni contro il Napoli nel 2021. Giroud ha 36 anni, 110 giorni, Dzeko 36 anni e 307 giorni.

Milan-Inter: secondo derby in finale di Supercoppa

Quello tra Milan e Inter sarà il 234esimo confronto nella storia tra le due squadre. I nerazzurri sono in vantaggio con 85 successi a 79, 69 i pareggi. Non è la prima volta che le due milanesi si affrontano in finale di Supercoppa: il precedente è del 6 agosto 2011 e allora fu il Milan, con Allegri in panchina, a vincere per 2-1, ribaltando con Ibrahimovic e Boateng il vantaggio di Sneijder. Nonostante la storia dei due club sia molto lunga, sarà questa solo la terza volta che si affrontano in una finale. La prima è datata 1977, Coppa Italia. Anche in quell’occasione fu il Milan a spuntarla, segnando anche allora 2 gol.

Milan-Inter: i detentori del trofeo sono gli uomini di Inzaghi

Sarà la 35esima edizione della Supercoppa italiana e si giocherà per la seconda volta al King Saud University Stadium di Riad. Nel primo precedente, la Lazio vinse contro la Juventus (era il dicembre del 2019). Nelle 34 precedenti edizioni, il 71 per cento delle volte ha alzato il trofeo la squadra che aveva vinto lo scudetto.

I campioni in carica del trofeo sono gli uomini di Simone Inzaghi: 2-1 alla Juventus dopo i tempi supplementari. Solo una volta, l’Inter ha vinto la Supercoppa per due volte di seguito: nel 2005 e nel 2006, tutte e due le volte al 120′ contro Juve e Roma. Simone Inzaghi è il re di Supercoppa: ha vinto le tre volte precedenti, due alla guida della Lazio e una con l’Inter. Poi eguagliare Marcello Lippi e Fabio Capello, fermi a quattro.