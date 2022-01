Supercoppa, il consiglio Lega ha deciso sul rinvio di Inter-Juve

02-01-2022 15:00

Il Covid sta facendo paura e anche il mondo dello sport sta accusando il colpo. Sono 45 i giocatori positivi e tante partite rischiano di perdere protagonisti importanti, come ad esempio Chiellini in Juventus–Napoli. C’è invece in programma la Supercoppa italiana il 12 gennaio e il Consiglio di Lega ha appena deciso di confermare la data. Non ci sarà quindi nessun rinvio, chiesto da Inter e Juventus.

Supercoppa, la decisione ufficiale

Queste la decisione: “La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di Serie A ha infatti appena deciso – apprende l’ANSA – di non concedere alle due società il rinvio richiesto per la situazione Covid in evoluzione. I sei consiglieri hanno preso la loro decisione all’unanimità”.

Supercoppa, Inter-Juventus il 12 gennaio

Vale quindi il comunicato ufficiale della Lega di qualche giorno fa: “La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Frecciarossa 2021/2022 trentaquattresima edizione del trofeo, si disputerà a Milano, allo Stadio “Giuseppe Meazza“, mercoledì 12 gennaio 2022, con inizio alle ore 21.00”.

Supercoppa, tutto quello che c’è da sapere

Inter–Juventus andrà in scena in gara unica in prima serata: al termine dei 90 minuti, in caso di parità, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La modalità della sostituzione dei calciatori resta quella classica, ormai, con 5 cambi da effettuare in 3 interruzioni oltre all’intervallo. In caso di supplementari, però, sarà consentita una quarta interruzione e un sesto cambio.

La gara verrà trasmessa in diretta su Canale 5: sarà il primo trofeo in palio in questa stagione per il calcio italiano, l’ennesimo Derby d’Italia della storia.

