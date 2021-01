Supercoppa, Juve e Napoli si giocano il primo titolo. Pirlo sotto esame

Juventus e Napoli si affrontano al Mapei Stadium di Reggio Emilia per il primo titolo italiano della stagione. Dopo le polemiche per il rinvio della gara di Serie A dopo l’intervento dell’Asl in seguito ai casi di Covid, le due formazioni si trovano finalmente faccia a faccia per giocarsi la 33esima Supercoppa Italiana.

I riflettori sono puntati soprattutto su Andrea Pirlo e sulla Juventus, a caccia di riscatto dopo la pesante sconfitta di San Siro contro l’Inter. Il tecnico bianconero cambierà molto: Bernardeschi giocherà terzino al posto di Demiral, nuovamente infortunato, mentre a centrocampo tornano dal 1′ Arthur e McKennie, esclusi i deludenti Rabiot e Ramsey.

In attacco possibile sorpasso di Kulusevski ai danni di Morata: uno dei due giocherà al fianco dell’inamovibile Cristiano Ronaldo. “Abbiamo una gran voglia di rivalsa – ha detto Pirlo -. E’ da cancellare la partita contro l’Inter, ma abbiamo la fortuna di rigiocare subito e dobbiamo liberare la testa”.

Tutt’altro clima in casa Napoli dopo la larga vittoria contro la Fiorentina. Gattuso ritrova Andrea Petagna, che dovrebbe partire dal 1′ in attacco davanti a Lozano, Zielinski e Insigne. Ancora indisponibile Osimhen, Mertens, acciaccato, partirà dalla panchina.

A centrocampo Demme con Bakayoko, in difesa Manolas con Koulibaly. “Non dobbiamo cadere nella trappola pensando che la Juve sia in crisi dopo la sconfitta contro l’Inter. Difficilmente ne sbaglia due di fila e per questo dobbiamo fare una grandissima partita, dando il 200%”, le parole di Gattuso.

Il calcio di inizio alle 21. In caso di parità al 90’ supplementari e rigori.

Juventus-Napoli, probabili formazioni (ore 21, Rai1)

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Bentancur, Arhthur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna

OMNISPORT | 20-01-2021 07:32