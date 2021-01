Juventus, Pirlo non può più sbagliare: formazione stravolta

Andrea Pirlo cambierà profondamente la Juventus in vista della partita di Supercoppa Italiana contro un Napoli galvanizzato dal 6-0 rifilato alla Fiorentina nello scorso turno di campionato. I bianconeri dopo la brutta sconfitta di San Siro non possono fare altre figuracce, e lo stesso allenatore è ora finito sotto esame da parte della dirigenza.

Il Maestro corre così ai ripari e metterà in atto una mini rivoluzione per cercare di smuovere le acque, a cominciare dal modulo: i bianconeri dovrebbero essere schierati con un 3-4-1-2 con il trio Bonucci-Chiellini-Demiral in difesa, sulle fasce Chiesa e Danilo e a centrocampo Bentancur e Arthur. McKennie sulla trequarti a supporto delle punte Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Tra gli esclusi Frabotta, uscito per un acciacco durante la partita contro l’Inter ma mai convincente contro i nerazzurri. Fuori anche i disastrosi Ramsey e Rabiot, tra i peggiori della partita del Meazza, dove il centrocampo è stato dominato dai nerazzurri.

Pirlo aspetta anche l’esito dei tamponi di Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, con la speranza di poterli riavere presto a disposizione: la Juve ha bisogno più che mai di qualità in questo momento.

La pesante sconfitta contro l’Inter ha fatto anche crollare le quote dell’esonero di Pirlo: secondo i bookmaker un addio del Maestro è quotato a 5. Da Torino fanno comunque sapere che la panchina dell’ex centrocampista bresciano è ancora saldissima.

OMNISPORT | 19-01-2021 11:45