Supercoppa, la Lega scioglie le riserve: dove e quando si giocherà

La notizia era nell’aria e adesso è finalmente ufficiale. La Supercoppa Italiana 2021 avrà infatti luogo allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano il 12 gennaio 2022. La competizione ha così trovato una sua collocazione nel calendario.

Inizialmente si pensava che si potesse disputare il 5, ma poi oggi la Lega ha sciolto le riserve.

Supercoppa Italiana, la decisione della Lega

Oggi, 11 novembre, durante l’assemblea della Lega Calcio è stato annunciato che Juventus e Inter, che si contenderanno il trofeo, giocheranno a Milano. Lo scorso anno si era invece giocato a Reggio Emilia: a imporsi era stata la Juventus sul Napoli per 2 a 0.

Per quanto riguarda, invece, i precedenti “milanesi”: l’ultima edizione disputata a Milano risale al 2010, quando l’Inter sconfisse la Roma 3-1.

Supercoppa, sfuma l’idea Arabia Saudita

Oltre Milano c’era in lizza anche l’Arabia Saudita che aveva fatto da location per la competizione nel 2018 con la vittoria della Juve su Milan (a Gedda) e nel 2019 quando, invece, i bianconeri furono sconfitti dalla Lazio a Riad.

Nei giorni scorsi Dal Pino aveva lasciato aperta l’idea Arabia Saudita, dichiarando: “L’amministratore delegato De Siervo è stato in Arabia Saudita la settimana scorsa, in questo momento le alternative sono giocare a Milano o in Arabia Saudita. Questa settimana avremo un Consiglio di Amministrazione e dovremo prendere una decisione finale. Sapremo dopo giovedì”.

La data della Supercoppa condiziona Juve – Napoli

Inizialmente si era pensato che il match di Supercoppa potesse essere disputato a gennaio. Questo avrebbe portato al rinvio di Juve – Napoli (prevista per il 6 gennaio) con il club di De Laurentiis che avrebbe avuto a disposizione gli africani impegnati con la Coppa D’Africa.

