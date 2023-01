18-01-2023 23:14

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Il Milan perde senza possibilità d’appello il derby di Supercoppa italiana contro l’Inter e lascia ai cugini il primo trofeo della stagione. I rossoneri pagano un primo tempo da sparring partner e vengono puniti dalle rete di Dimarco, Dzeko e Lautaro che fissano il 3-0 finale e condannano il Milan a una serata da dimenticare. Sui social, i tifosi del Diavolo imputano la gran parte delle colpe a Stefano Pioli, che sbaglia le scelte iniziali e finisce nell’occhio del ciclone. Aspre critiche anche per Tomori, accusato per alcuni suoi atteggiamenti con Tatarusanu.

Sconfitta senza alibi per il Milan

Nella prima frazione, dopo una piccola fase di studio, il Milan rivede i fantasmi di Lecce e la gara è di marca nerazzurra. I rossoneri di Stefano Pioli sembrano per larghi tratti completamente in bambola e, al 10′ incassano il gol che spezza l’equilibrio. Azione da applausi dell’Inter, che libera in area sul centro-sinistra Federico Dimarco, per un gol splendido e facile solo nella finalizzazione.

Il raddoppio arriva 11′ più tardi e ci pensa Edin Dzeko, con una giocata sontuosa da posizione defilata che non lascia scampo a Tatarusanu. Nella ripresa, il Milan prova a pungere, ma l’Inter non rischia mai più del dovuto e a 13′ dal termine chiude i conti con l’esterno destro di Lautaro Martinez che sfrutta l’ingenuità di Tomori e infila la sfera sul palo lontano mettendo il sigillo sulla settima Supercoppa italiana della storia nerazzurra.

Supercoppa, scelte di Pioli sotto accusa

Fin dai primi minuti di gara, a monopolizzare l’attenzione dei tifosi rossoneri sui social sono le scelte di Pioli, che sorprende lasciando in panchina Kalulu e gettando nella mischia Simon Kjaer. Il centrale danese nel primo tempo offre – così come l’intera linea difensiva del Diavolo – una prova da horror e i tifosi non mancano di criticare Pioli. “Grandissime scelte ancora una volta… Avanti così!!!”, si legge, e ancora: “Bah ma secondo me il colpevole è ancora Poli… perché giocare così squilibrati con Messias? E tra l’altro con Kjaer entrambi non in forma …”.

I commenti sono veramente tanti. Un altro tifoso twitta: “La combo Messias-Kjaer-Tatarusanu è da esonero”, oppure: “Questo è impazzito. Kjaer non sta in piedi ma che cosa vede durante la settimana? Fuori da 3 mesi titolare in finale”, “Rischiare Kjaer ormai ex giocatore in una finale simile è da esonero imminente. Non scherziamo”, “Come gli viene in mente di schierare Kjaer dopo eoni che non gioca partite importanti”.

Rileggi qui tutte le emozioni della finale di Supercoppa

#PioliOut in tendenza

La finale scatena su Pioli una vera e propria tempesta, con l’hashtag #PioliOut a schizzare subito in tendenza e a fare il pari con le critiche ricevute dopo la gara con il Lecce. Un tifoso rossonero scrive: “In qualunque modo finisca la partita #PioliOut è finito un ciclo. Ammettiamolo”, e un altro sottolinea: “Preparata benissimo ancora una volta da padre Pioli!!!! #Pioliout”. C’è chi sentenzia: “Prima viene esonerato Pioli, meglio è“, “#Pioliout chi lo difende non è Milanista!”, “La riconoscenza ha dei limiti e a noi serve una scossa…”.

Milan, tifosi contro Tomori

Tra i peggiori in campo c’è Fikayo Tomori e, allora, anche per lui le critiche non si contano. In particolare, i tifosi chiedono all’inglese di farsi un esame di coscienza dopo gli errori fatti in serata e le tante strigliate riservate nell’ultimo periodo a Tatarusanu.

Qualcuno scrive: “Tomori deve fare un bel po’ di panchina altro che urlare a Tatarusanu” e ancora: “Adesso per coerenza Tatarusanu dovrebbe cazziare Tomori“, “Si è visto spesso Tomori urlare giustamente a Tatarusanu, è giusto che si prenda ciò che ha seminato, una testata o altro va benissimo”, “Tomori sta facendo ca**re da inizio stagione ma facile prendersela con Tatarusanu come un bulletto di quartiere qualsiasi. Piuttosto un po’ di panchina gli farebbe bene e inserirei Thiaw”.