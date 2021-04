Superlega, Adl e Lotito bersaglio del web: Farete la Serie Asl?

Lotito tempo fa parlava di una A che non poteva annoverare squadre provinciali come Carpi e Frosinone, De Laurentiis era stato tra i primi a chiedere un campionato per ricchi, basato sul bacino dei tifosi e non solo sui meriti sportivi ma ora come si comporteranno dopo la nascita della SuperLega che svilisce i campionati nazionali? Napoli e Lazio non sono invitate al banchetto delle big, trattate come Crotone o Parma, uno smacco che ha scatenato l’ironia de social.

I tifosi si scatenano contro Adl e Lotito

Sul web si leggono centinaia di reazioni ironiche: “SuperLega è una mazzata per De Laurentiis. Addio sogni di gloria, altro che “Napoli vale 600m”. Pensava di essere un protetto di Agnelli, invece lo ha solo usato per poi buttarlo via” o anche: “Quella era un’idea del buon De Laurentiis, vedo che lui le idee le lancia e gli altri le prendono al volo. Addio” oppure: “Gia immagino De Laurentiis rimbalzato fuori dalla sede della Super League che urla “you’re shits!” andarsene a bordo di un monopattino elettrico rubato”.

L’ironia dei social sui presidenti di Napoli e Lazio

Fioccano i commenti: “Ma De Laurentiis è Lotito hanno già fatto ricorso al Coni x entrare in Super Lega?” o anche: “Ora fine del papponismo alla Lotito/DeLaurentiis. Superleague il prima possibile!!!” oppure: “Dopo la notizia della SuperLeague le facce di quali presidenti di A vorreste vedere, e perché proprio Lotito e De Laurentiis?” e ancora: “Lotito e De Laurentiis annunciano la MedioLeague” e infine: “Lotito insieme a De Laurentiis, esclusi dalla superlega, ha già presentato il campionato 2021/2022 che si chiamerà Serie ASL Tim”.

