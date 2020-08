Suso eroe di coppa mette nel mirino l'Inter

A segno nella semifinale di Europa League contro il Manchester United, l’ex attaccante del Milan Suso mette ora nel mirino l’Inter, a cui ha già segnato tre volte in passato nel suo periodo rossonero: “Abbiamo vissuto una bella emozione. Abbiamo iniziato male e loro hanno creato molto, poi siamo riusciti a rimontare. La finale? Se dovesse passare, posso dire di essere abituato a giocare contro l’Inter, m anche lo Shakhtar è molto forte. Aspettiamo domani, poi vedremo”.

Poi un messaggio ai tifosi rossoneri: “Il Milan è la mia squadra, parte del mio cuore, sono felice che abbia finito bene il campionato. Ma ora a Siviglia sto benissimo, volevo questo trasferimento che pensavo fosse il meglio per me. Sono felice sia per me, che per loro”.

OMNISPORT | 17-08-2020 07:57