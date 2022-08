28-08-2022 08:22

Il Milan si è sbarazzato del Bologna in maniera perentoria, confermando di essere una squadra di grande qualità. Applausi per tutti, anche se la prima da titolare di Charles De Ketelaere è stata speciale.

Pioli felice: oltre a Leao, c’è De Ketelaere

Nella sfida vinta con il Bologna, Charles De Ketelaere non ha tradito le attese. Da titolare, ha incantato tutti, compreso il suo allenatore Stefano Pioli: “E’ un talento enorme, deve trovare ritmo e imparare a conoscere i compagni. Sono processi che richiedono un po’ di tempo, ma lui ha già fatto vedere qualità importanti ed è molto intelligente“, le parole del tecnico rossonero nel post match.

Oltre ad un Leao straripante (da inizio 2022, nessun giocatore ha realizzato più gol in casa del portoghese in Serie A, ossia otto come Dusan Vlahovic), Stefano Pioli può quindi contare sulla pazzesca qualità del giovane belga, già diventato un idolo assoluto del popolo rossonero.

Milan, Pioli felice per l’arrivo di Thiaw dallo Schalke 04

Oltre a festeggiare i tre punti conquistati contro il Bologna, Stefano Pioli è apparso raggiante per la conferma dell’arrivo del difensore che tanto attendeva. Come riportato da Sky Sport, la società rossonera ha infatti concluso positivamente la trattativa con Malick Thiaw dello Schalke 04.

Dotato di un gran fisico (194 cm), ha ampi margini di miglioramento. A 21 anni, può diventare una risorsa per il presente e il futuro del Diavolo: “È un giocatore di grande prospettiva, è veloce, è intelligente, ha buona tecnica e fisicità. È un ragazzo che ha le caratteristiche giuste per stare dentro il nostro gruppo”, la conferma di Stefano Pioli.

Milan, ora manca un ultimo colpo di mercato

Per completare la campagna acquisti del Milan, ora manca solo un tassello, ovvero un centrocampista. I dirigenti rossoneri sono al lavoro e sperano di trovare la giusta soluzione in tempi rapidi.

Intanto, sul fronte cessioni, attenzione alla possibile uscita di Tiemoué Babayoko. Il Monza, a zero punti dopo le prime tre giornate di campionato, cerca rinforzi a centrocampo. Tiemoué Babayoko sarebbe l’obiettivo numero uno (da ricordare che è al Milan in prestito dal Chelsea).