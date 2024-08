Szczesny lascia il calcio: a sorpresa sui social l’annuncio del ritiro

Il portiere polacco dice no alle offerte arrivategli da Arabia Saudita, MLS e Monza e sul web pubblica una lunga lettera per salutare lo sport professionistico

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non sarà in Arabia Saudita né in MLS il futuro di Wojciech Szczesny: il 34enne portiere ex Roma e Juventus ha annunciato a sorpresa il ritiro dal calcio giocato con una lettera pubblicata sui social network.

No ad Arabia e MLS: Szczesny si ritira

Tek dice basta. A sorpresa, dopo l’addio alla Juventus, Wojciech Szczesny ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Una scelta che ha sorpreso addetti ai lavori ed appassionati: dopo la rescissione del contratto che lo legava ai bianconeri il portiere polacco era al centro di diverse voci di mercato, dopo aver ricevuto offerte dall’Arabia Saudita, dalla MLS e anche dal Monza, con Adriano Galliani che sognava uno dei suoi proverbiali colpi nei “giorni del Condor”, quelli di fine mercato.

Szczesny e il ritiro annunciato sui social network

A 34 anni, invece, Szczesny ha preferito dire basta: una scelta dettata da un calo di motivazioni, almeno a giudicare da quanto spiegato dallo stesso portiere polacco nel messaggio con cui, sui social network, ha annunciato il ritiro. “Il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide – si legge in un passaggio della lettera pubblicata da Szczesny – , ma il mio cuore non c’è più. Sento che questo è il momento in cui la mia attenzione sia tutta rivolta alla famiglia, pertanto ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico”.

Szczesny e la lettera d’addio al calcio

“Ho lasciato Varsavia, la mia città, nel giugno del 2006 – scrive Szczesny nella sua lettera di addio – per andare all’Arsenal con un sogno: vivere di calcio. Non sapevo che sarebbe stato l’inizio dell’avventura di una vita. Non sapevo avrei giocato per i più grandi club del mondo e che avrei rappresentato la mia nazionale 84 volte. Non sapevo mi sarei non solo costruito una vita grazie al calcio, ma il calcio sarebbe diventato la mia intera vita. Non ho solo realizzato i miei sogni, sono arrivato dove la mia immaginazione nemmeno mi avrebbe permesso. Ho giocato partite al più alto livello possibile, contro i giocatori più forti della storia, senza mai sentirmi inferiore. Mi sono fatto amici per la vita, ho creato ricordi indelebili e conosciuto persone che hanno avuto un impatto incredibile sulla mia vita. Tutto quello che ho e tutto quello che sono lo devo a quel bel gioco del calcio”.

Arsenal, Roma, Juventus: la carriera di Szczesny

Szczesny ringrazia poi tifosi (“Senza di voi niente di tutto questo avrebbe senso! Grazie!”, si legge nella lettera) e spiega di non aver paura del futuro. “Se gli ultimi 18 anni mi hanno insegnato qualcosa è che nulla è impossibile e credetemi, sognerò in grande”, si legge nelle ultime righe del messaggio pubblicato dal portiere polacco. Nel corso della sua carriera, iniziata nel Legia Varsavia, Szczesny ha giocato con le maglie di Arsenal, Roma e Juventus, vincendo 2 Coppe d’Inghilterra e un Community Shield con i Gunners, 3 campionati di serie A, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane con i bianconeri, che si affidarono a lui per sostituire una leggenda come Gigi Buffon. Sono invece 84 le partite con la Polonia, con cui debuttò nel 2009: con la sua nazionale ha giocato 2 Mondiali e 4 Europei.