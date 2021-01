Szczesny: "Molti vorrebbero vederci morti"

“Molte persone vorrebbero vederci morti ma siamo molto vivi! Milan 1-3 Juventus! Fino alla fine!” Così su Instagram il portiere polacco della Juventus Wojciech Szczesny ha esultato per la vittoria di ieri sera sul Milan per 3-1 nel big match della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Gli hanno fatto eco sempre su Instagram Leonardo Bonucci (“Vincere oggi era d’obbligo e l’abbiamo fatto. Vincere fa crescere la nostra autostima. Adesso testa al Sassuolo”) e Cristiano Ronaldo (“Complimenti ragazzi per un’altra importante vittoria! Avanti così!)”.

OMNISPORT | 07-01-2021 10:40