Tacchinardi riparte dalla Serie C: è il nuovo allenatore dell'Alma Juventus Fano

A più di due anni dalla sua ultima esperienza da allenatore, Alessio Tacchinardi riparte da una nuova panchina.

L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale infatti, è stato scelto per guidare l’Alma Juventus Fano, compagine che milita nel Girone B del campionato di Serie C.

A confermarlo è stato lo stesso club granata.

“L’Alma Juventus Fano comunica di aver raggiunto l’accordo con Alessio Tacchinardi per la guida della prima squadra.

Dopo una lunga e proficua carriera da calciatore di serie A e della Nazionale, Tacchinardi ha intrapreso la carriera di tecnico con la formazione Allievi del Pergocrema e in seguito degli Allievi Nazionali del Brescia.

Ha guidato la prima squadra della Pergolettese in Seconda Divisione e in serie D, oltre a Lecco e Crema sempre nel campionato Nazionale Dilettanti.

La conferenza di presentazione si svolgerà martedì 23 marzo alle ore 11.30 allo stadio ‘Mancini’”.

Per Alessio Tacchinardi, 404 presenze con la maglia della Juventus da calciatore, si tratta dunque della prima esperienza da allenatore in Serie C. All’Alma Juventus Fano, che attualmente è terzultima in classifica ed è reduce da tre sconfitte consecutive, sostituisce il dimissionario Flavio Destro, il padre dell’attaccante del Genoa Mattia.

OMNISPORT | 22-03-2021 23:26