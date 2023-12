Tacconi è tornato quello di prima: accuse agli arbitri e pronostico sullo scudetto

Intevernuto a Pressing, su Italia 1, l'ex portiere ha parlato della corsa scudetto tra Inter e Juventus e ha criticato l'arbitraggio di Napoli-Inter

04-12-2023 11:45

Che fosse nettamente in ripresa lo si era capito già con la sua partecipazione a Verissimo. Ma, intervenuto ieri sera nel corso di Pressing, su Italia 1, Stefano Tacconi ha dimostrato che il peggio ormai è alle spalle. L’ex numero della Juve ha criticato l’arbitraggio di Napoli-Inter e parlato della corsa scudetto.

Il ritorno di Tacconi: la favorita per lo scudetto secondo l’ex portiere

Vittima di un aneurisma nell’aprile 2022, Tacconi è in netto miglioramento dopo aver subito operazioni delicatissime e un lungo percorso di riabilitazione, che, come confessato di recente nel corso della sua ospitata a Verissimo su Canale 5, lo ha portato ad avere allucinazione e vuoti di memoria.

Ieri sera l’ex portiere è stato ospite di Pressing, trasmissione sportiva di Italia 1, e ha detto la sua sulla corsa scudetto: “Con questa Inter per la Juve sarà molto difficile vincere il campionato. I nerazzurri hanno Sommer che è un grande portiere: l’ho visto fare miracoli anche con la Svizzera. Tra l’Inter e la Juve vincerà chi avrà più testa e saprà gestire meglio la pressione”.

Tacconi cuore Juve: cosa pensa della sua ex squadra

Ovviamente la Juventus gli è rimasta nel cuore, dopo esserne stata bandiera da calciatore. Tacconi, 66 anni, non è sorpreso nel vedere la Vecchia Signora lassù in classifica: “Proprio come l’Inter ha una forza che altre squadre non hanno. Ed è normale che avesse uno spirito di rivalsa dopo una stagione tribolata tra punti tolti, restituiti e tolti di nuovo”.

C’è un fattore, però, per cui i bianconeri potrebbero spuntarla per il titolo rispetto all’Inter: “Sì, la squadra di Allegri potrebbe essere favorita perché non partecipa alle coppe europee”.

Polemiche per l’arbitraggio di Napoli-Inter: Tacconi all’attacco

La direzione di gara di Massa del big match della 14a giornata di Serie A tra Napoli e Inter ha fatto infuriare non poco De Laurentiis per il fallo di Lautaro Martinez non fischiato nell’azione che porta all’1-0 dei nerazzurri e per il rigore non concesso agli azzurri in seguito al contatto tra Acerbi e Osimhen. Tacconi non ci sta e non le manda certo a dire: “C’è una mancanza di coraggio di chi sta al monitor. Il Var deve maggiormente entrare nelle vicende di campo”.