Tale madre, tale figlia: Daniela Svedin Figo debutta da modella

Primi passi nel mondo della moda per Daniela Svedin Figo, figlia primogenita dell’ex campione portoghese, colonna – tra le altre – di Barcellona, Real Madrid e Inter. L’ormai 19enne Daniela ha diffuso sui social le foto del suo primo servizio fotografico, girato per la rivista spagnola Hola, dimostrando così di voler seguire le orme dell’affascinante mamma, l’ex top model Helen Svedin.

Già da tempo, del resto, Daniela Svedin Figo aveva mostrato di avere un certo interesse per la moda e i servizi fotografici, commentando con dedizione le ultime novità nelle collezioni di grandi marchi e stilisti e – soprattutto – mostrando il suo fisico mozzafiato e le sue forme da urlo con degli scatti che poco lasciavano spazio all’immaginazione. Ora dagli scatti sul suo profilo Instagram è passata a quelli, più professionali, di una rivista molto seguita nella Penisola Iberica. E non solo.

Chissà cosa ne penserà il papà, che alla carriera da modella aveva dichiarato di preferire, per la figlia, un avvenire da dottoressa. Daniela Svedin Figo si è iscritta all’università a Londra, dove sta seguendo un corso di biologia medica e dove ha conosciuto il suo fidanzato, Jacobo Duran. Più che sui libri, comunque, il suo avvenire sembra essere destinato alle passerelle, proprio come quello di mamma Helen, a cui assomiglia in maniera impressionante e di cui promette di ripercorrere le orme. Con buona pace di papà Figo.

