Lazio, Tare tranquillo: "Sconfitta arrivate solo su episodi"

Il dirigente della Lazio Igli Tare getta acqua sul fuoco dopo le ultime due prestazioni negative della squadra con le sconfitte con il Milan e in Europa League, arrivata dopo il clamoroso errore di Strakosha: “Abbiamo perso due partite per episodi. Sapevamo ci sarebbero stati dei problemi, serve pazienza e Sarri l’ha detto alla squadra”. Il dirigente biancoceleste è convinto della bontà delle scelte fatte nel corso dell’estate come quella di puntare su Maurizio Sarri: “Siamo sulla strada giusta, ora bisogna trasformare tutto sul campo. La squadra c’è, la volontà c’è e stasera dobbiamo fare una grande prestazione. Vincere aiuta a vincere”.

OMNISPORT | 19-09-2021 18:35