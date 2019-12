Tegola Atalanta: Ilicic non recupera per lo Shakhtar

Brutta tegola per l'Atalanta in vista della decisiva trasferta in Ucraina, dove i nerazzurri saranno costretti a battere lo Shakhtar Donetsk per proseguire la loro avventura in Champions League.

Nella partita che avrà luogo mercoledì a Kharkiv, infatti, non ci sarà Josip Ilicic, uscito zoppicando dal Gewiss Stadium di Bergamo nell'occasione della partita di sabato scorso con il Verona e che nemmeno prenderà parte alla trasferta europea della squadra.

Il talentuoso sloveno, infatti, ha subito un'elongazione al flessore della coscia destra e non sarà nemmeno nell'elenco dei convocati di Gian Piero Gasperini. L'attaccante nerazzurro ha trascorso il lunedì al Centro Bortolotti per le terapie, non allenandosi con il resto della squadra.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 20:21