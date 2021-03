Tegola Milan, out Zlatan Ibrahimovic: le condizioni dello svedese

Sorriso a metà per Stefano Pioli dopo la vittoria del suo Milan in casa della Roma per 2-1 di ieri sera. Se da un lato Rebic e compagni hanno riportato a 4 i punti di distacco dall’Inter capolista, dall’altra la prova dell‘Olimpico ha messo KO due totem della squadra, ossia Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu.

Da quanto si apprende, gli esami strumentali ai quali il gigante svedese si è sottoposto nella mattinata di oggi hanno dato il seguente esito: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Almeno al momento, non sembra essere nulla di eccessivamente preoccupante, ma vista l’età di Ibra questo problema verrà rivalutato tra una decina di giorni. Niente turno infrasettimanale dunque contro l’Udinese e niente trasferta contro l’Hellas Verona.

Anche Calhanoglu è stato sottoposto ad alcuni esami, che hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Verrà rivalutato secondo evoluzione clinica, ma anche lui salterà sicuramente l’Udinese mentre proverà ad esserci contro il Verona.

Notizie positive invece per Ante Rebic. Anche lui uscito malconcio dalla sfida dell’Olimpico, i suoi esami hanno dato esito negativo, per fortuna di Pioli in questo caso.

OMNISPORT | 01-03-2021 15:34