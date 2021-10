Tegola per il Napoli: Victor Osimhen si è infortunato

30-10-2021 14:24

Allarme a Napoli: Victor Osimhen non è stato convocato per la trasferta degli azzurri a Salerno a causa di un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori causa fino alla pausa della Nazionali.

Napoli, Victor Osimhen infortunato: cosa è successo

La punta nigeriana è uscita anzitempo dal campo in allenamento a causa di un risentimento muscolare al gastrocnemio destro e non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la prossima giornata di campionato.

Questa la nota del club partenopeo: “Seduta mattutina per i Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma domenica alle ore 18 all’Arechi per la undicesima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase dedicata al torello, ha svolto lavoro su palle inattive. Successivamente seduta tattica e partitina a campo ridotto. Ounas ha svolto personalizzato in campo. Per Malcuit e Manolas personalizzato in piscina. Osimhen è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. Victor non partirà per la trasferta di Salerno”.

Napoli, Victor Osimhen infortunato: i tempi di recupero e chi gioca al suo posto

Le condizioni del bomber nigeriano, vero e proprio trascinatore della squadra partenopea in questo avvio di campionato con 5 reti e due assist in nove partite giocate, saranno monitorate nei prossimi giorni, quando si valuterà la reale entità dell’infortunio. E’ possibile che Osimhen salterà anche la trasferta di giovedì contro il Legia in Europa League, e l’ultima partita prima della pausa delle Nazionali contro il Verona.

Al suo posto al centro dell’attacco di Spalletti dovrebbe giocare il belga Dries Mertens, con ai suoi fianchi Politano e Insigne. Tra campionato e coppe Osimhen vanta nove reti in questa prima parte di stagione dei campani.

OMNISPORT