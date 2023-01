Muore telecronista di 24 anni, Dazn piange la scomparsa di Christian Scherpe, calciatore-commentatore delle partite della Liga per la branca tedesca dell'emittente streaming. Il dolore del suo club e del web.

28-01-2023 11:09

Aveva appena 24 anni, era un calciatore e dava sfogo alla sua passione anche attraverso le telecronache. Era diventato voce di Dazn, la notizia della sua precoce scomparsa – pertanto – ha colpito e addolorato in molti. Si è spento Christian Scherpe, giovane telecronista tedesco. Proprio a dicembre l’emittente streaming gli aveva affidato il racconto delle partite della Liga spagnola per Dazn Germany.

Christian Scherpe muore a 24 anni: così il club

A darne notizia è stata la sua squadra di calcio, l’FC Adler Meindorf di Sankt Augustin, piccola società del Nord Reno-Westfalia, con una foto su Instagram accompagnata da parole colme di dolore: “Piangiamo Christian Scherpe. Con grande sgomento e senza parole abbiamo appreso della morte del nostro giocatore Christian Scherpe all’età di soli 24 anni. Christian è entrato a far parte dell’FC Adler all’età di quattro anni, ha fatto progressi in tutte le squadre giovanili ed è stato un membro importante delle nostre squadre senior negli ultimi anni. Christian, onoreremo sempre la tua memoria. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici in questo momento difficile, ai quali estendiamo la nostra più profonda solidarietà. Riposa in pace”.

Scomparsa telecronista, la nota di Dazn Italia

Anche Dazn Italia, naturalmente, si è stretta nel dolore e nel cordoglio per la precoce scomparsa di uno dei telecronisti più giovani e ricchi di entusiasmo. Sul sito ufficiale di Dazn Italia è infatti comparsa una nota: “Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla morte del nostro meraviglioso collega e commentatore Christian Scherpe, i nostri pensieri sono con i suoi parenti. Riposa in pace, caro Christian”.

Muore telecronista Dazn, il dolore del web

La scomparsa di Scherpe, la cui notizia è emersa in concomitanza con quella della scomparsa dell’ex presidente Figc Carlo Tavecchio, ha colpito non poco anche il pubblico dei social. “24 anni … la vita è favolosa, ma anche a volte ingiusta … rip.. chi rimane non troverà più pace , perdere un figlio deve essere la cosa più terribile della vita”, scrive Massimiliano. “24 anni…. O Signore RIP”, è lo sgomento di Stefania. E poi tanti, innumerevoli messaggi di cordoglio, tutti accomunati dallo stupore e dal dolore per una vita spezzata tanto presto.