Telenovela Milik, spunta una nuova pretendente

La Fiorentina ci prova per Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, dopo il trasferimento sfumato alla Juventus, sembrava ormai vicinissimo alla Roma, grazie a un’operazione che avrebbe portato Cengiz Under al Napoli, ma la distanza sul conguaglio ha frenato di colpo la trattativa. Qui si inserisce l’interesse del club viola, che secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ ha avviato un primo sondaggio per proporre a sua volta uno scambio, con il centrocampista Gaetano Castrovilli.

A differenza di quanto accadrebbe con Milik, però, sarebbe il Napoli, secondo le intenzioni della società gigliata, a dover offrire un conguaglio economico per concretizzare la trattativa. Si attende una risposta nei prossimi giorni dalla dirigenza partenopea.

OMNISPORT | 07-09-2020 10:34