Tennis, a Rotterdam avanza Sinner

Ha battuto al primo turno il francese Benjamin Bonzi, n.48 ATP. Ora la nuova sfida con Tsitsipas

15-02-2023 13:27

Avanza a Rotterdam Jannik Sinner.

Il 21enne risalito al n.14 del ranking dopo il trionfo a Montpellier di domenica scorsa (settimo trofeo ATP in carriera), ha affrontato e battuto in tre set il francese Benjamin Bonzi, n.48 ATP per 6 – 2, 3 – 6, 6 -1,

Un nuovo incontro ravvicinato con il francese sconfitto in due set la scorsa settimana al primo turno di Montpellier da Sonego. L’altoatesino nella sua unica precedente partecipazione a Rotterdam, nel 2020, ha raggiunto i quarti (fermato da Carreno Busta).

Per quanto riguarda la prestazione dall’azzurro, si segnalano i 29 vincenti e i18 errori gratuiti. Ci sono anche 7 ace.

Ora sulla sua strada, giovedì al secondo turno l greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del ranking e prima testa di serie, finalista dodici mesi fa, che ha battuto 75 61, Emil Ruusuvuori, n.52 ATP.