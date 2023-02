Tennis, ad Acapulco avanza Ruud e Rune

Attesa nella notte per Jacopo e Matteo Berrettini

28-02-2023 13:40

È iniziato in Messico il torneo di Acapulco, dove nella notte, per la prima volta saranno nello stesso tabellone i due fratelli Berrettini, Jacopo e Matteo. Il primo ha centrato per la prima volta la qualificazione nel main draw mentre il secondo torna dopo la sconfitta degli Australian Open.

Intanto ha fatto il suo esordio Ruud che ha faticato con il qualificato Guido Andreozzi battuto per 6-4 4-6 7-6 (2).

Bele sfida poi quella andata in scena tra il danese Holger Ruun e la promessa ventenne Ben Shelton, arrivato ai quarti di finale in Australia,. Ha vinto il danese in rimonta (6-7 (7) 6-4 6-2).