17-11-2022 12:41

Carlos Alcaraz scrive la storia del tennis: lo spagnolo è infatti il più giovane a chiudere l’anno al vertice del ranking mondiale. L’ultimo vincitore degli US Open infatti, grazie all’eliminazione di Nadal dalle ATP Finals, ha raggiunto questo incredibile traguardo all’età di appena 19 anni.

ATP Finals: Nadal eliminato e Alcaraz da record

Carlos Alcaraz però non vuole certo fermarsi qui. Lo spagnolo ha le idee chiare sui prossimi obiettivi ma la gioia per aver chiuso l’anno da numero uno al mondo è immensa: “Incredibile che sia io a fare questo record. Penso a quanto ho lavorato per vivere questo momento, per terminare come numero 1 del mondo. Proveremo a continuare così, ma è incredibile. Arrivare a un traguardo simile è molto difficile, ma secondo me la cosa ancor più complicata è rimanere a quel livello”.

In occasione delle ATP Finals, Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas avrebbero potuto soffiargli il primato del ranking. Alcaraz ha ammesso: “Per quanto riguarda Tsitsipas tifavo per Djokovic, perché non conosco così bene Stefanos sul piano personale, invece per quanto riguarda Rafa non posso tifare contro di lui. Lui è spagnolo, è l’idolo di tutta la mia vita, se mi avesse tolto il numero 1 sarei stato semplicemente contento per lui”.

Ovviamente Alcaraz avrebbe preferito difendersi in campo e non guardare le ATP Finals dal divano: “Volevo davvero giocare qui, ma so che queste cose succedono nel tennis. Il recupero sta andando velocemente, voglio farlo il prima possibile. Spero che tra una settimana sarò migliorato ancora. Credo che per l’inizio stagione sarò pronto al 100%“.

Alcaraz, idee chiare per i prossimi obiettivi

Alcaraz ce la sta mettendo tutta per tornare al top in fretta: “Ora sto facendo un sacco di esercizi, poi farò un po’ di vacanze per staccare, ma poche, quindi mi concentrerò sul lavoro. Andrò in Australia nei primi giorni di gennaio. Al momento questo è il programma. Ovviamente non so ancora come l’infortunio procederà ma il piano è di andare dritti sull’Australian Open, senza giocare altri tornei”.

Dopo il trionfo agli US Open, Alcaraz vuole confermarsi: “Obiettivi? Principalmente vincere i tornei dei Grande Slam, ma anche i Masters 1000. Ciò non vuol dire che non giocherò anche tornei di minor livello, ma l’obiettivo principale restano i grandi tornei”. I rivali sono avvisati, nel 2023 il numero uno al mondo non vuole smettere di stupire.