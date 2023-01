Tennis, ancora niente Cina per la WTA per "colpa" di Peng Shuai

05-01-2023 15:28

La WTA non torna in Cina.

I tornei e tutti gli eventi rimangono cancellati e annullati questo fino a quando il caso Peng Shuai non verrà risolto. La tennista il 2 novembre 2021 aveva accusato l’ex vicepresidente Cinese di molestie sessuali, con un post poi scomparso.

Nel frattempo anche lei è scomparsa dai radar per poi tornare e ritrattare. La WTA non è mai stata convinta della seconda versione della Shuai e ha cancellato tutti gli eventi in Cina del 2022.

La WTA ha fatto sapere: “Non c’è stato nessun cambio di direzione da parte della WTA sulla decisione presa in seguito al caso Peng, per adesso abbiamo solo confermato il calendario fino allo US Open. Il ritorno in Cina avverrà solo quando il caso sarà completamente risolto. L’avremmo fatto con qualsiasi giocatrice in seguito a tali accuse. Abbiamo richiesto un’investigazione approfondita per assicurarci la sicurezza generale, non solo di Peng. Con lei dobbiamo ancora finire di discutere privatamente e accertarci che sia al sicuro. Non ci tireremo indietro sui nostri principi di base finché non verrà tutto chiarito, solo allora sarà nostra intenzione riprendere i tornei nel paese”.