Tennis ATP Finals, Sinner fa il record in tv: il match contro Djokovic è il più visto di sempre in Italia

Battuto da Djokovic nell'atto conclusivo delle ATP Finals, Sinner si consola col titolo di nuovo re degli ascolti: mai il tennis aveva richiamato tanti spettatori in tv in Italia.

20-11-2023 16:00

Il titolo delle ATP Finals è andato a Novak Djokovic, ma Jannik Sinner può “consolarsi” con la corona di nuovo re della tv italiana. La sfida decisiva del Pala Alpitour di Torino ha fatto registrare numeri record, numeri mai visti prima per un incontro di tennis, almeno nello Stivale. Una febbre per racchette e palline da parte alimentata dagli straordinari successi in serie del rosso di San Candido, anche se il match più visto – paradossalmente – è stato l’unico che Jannik ha perso nel corso della sua esaltante avventura torinese.

Sinner-Djokovic, i numeri record della finale in tv

Se Djokovic si è rivelato più bravo di lui in finale, Sinner ha stravinto la sfida dell’audience. Numeri record nel preserale della domenica, considerando il combinato Rai-Sky/NOW. Su Rai Uno, dove è stata trasmessa in chiaro, la finale delle ATP Finals ha attirato davanti agli schermi cinque milioni e 493mila spettatori. Su Sky e NOW, invece, il match è stato visto da un milione e 193mila spettatori medi, con “due milioni e 278mila contatti unici, con un picco di un milione e 406mila spettatori a fine match”, come sottolineato con orgoglio dall’ufficio stampa della pay-tv di Santa Giulia, Milano. Su Sky solo un’altra partita di tennis era stata vista da più persone: la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e il “solito” Novak Djokovic.

La finale delle ATP Finals il match più visto di sempre

Se si fa la somma degli spettatori, i quasi cinque milioni e mezzo sulla Rai (29,3 per cento di share) e il milione e 200mila scarso della pay (share del 6,4 per cento, praticamente più di un televisore su tre era sintonizzato sul Pala Alpitour) si arriva alla cifra record di sei milioni e 686mila spettatori. Semplicemente, l’incontro di tennis più visto di tutta la storia della televisione italiana. Un dato che dà la misura e rende l’idea di quanto Sinner, oltre che fuoriclasse, sia diventato “personaggio” capace di travalicare il suo stesso sport. Come Alberto Tomba, Valentino Rossi, Paola Egonu e altri miti, antichi e recenti, dello sport italiano.

Gli ascolti di Sinner vicini a quelli degli Azzurri del calcio

Il clamoroso record d’ascolti di Sinner, peraltro, non è limitato soltanto al tennis. C’è mancato poco, ad esempio, che il campione altoatesino superasse persino il dato della Nazionale di calcio. Italia-Macedonia del Nord, importante sfida di qualificazione trasmessa venerdì sera su Rai Uno, aveva fatto registrare sette milioni e 33mila spettatori, con uno share del 33%. Poche centinaia di migliaia di spettatori in meno, dunque, per Jannik rispetto agli Azzurri di Spalletti. E che nessuno avesse voglia di misurarsi contro di lui, tra i big della tv, lo si era capito la sera prima, quando “Il Professore” di Rai Uno e “Io Canto Generation” di Canale 5 erano stati spostati alla settimana successiva.