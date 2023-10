Tennis Atp Shanghai, Sinner sempre più "favoloso": batte Baez e va agli ottavi. Domani Sonego e Arnaldi

Jannik Sinner continua nel suo momento magico, dopo Pechino dà l’assalto anche a Shanghai: ai 16esimi batte l’ostico argentino Baez. Domani in campo Sonego e Arnaldi

08-10-2023 14:51

Nessuno provi a fermare Jannik. Lo ha scoperto sulla sua pelle, il promettente argentino Sebastian Baez, che ha incontrato il tennista italiana nei sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai. Gara combattuta con il numero 27 al mondo che ha reso dura la vita all’azzurro prima di arrendersi in tre set. Ora per Sinner agli ottavi di finale c’è la sfida con Shelton.

Sinner a valanga: a Shanghai è agli ottavi

Una match inarrestabile quella di Jannik Sinner che sta affrontando il tour cinese come una vera e propria furia. Dopo aver vinto l’Atp 500 di Pechino, ha deciso di replicare anche a Shanghai. Ieri la vittoria contro Giron nel suo match d’esordio, oggi match ancora più complicato contro il giovane e promettente argentino Sebastian Baez. Era una sfida inedita, la vigilia prometteva insidie e così è stato anche in campo.

L’argentino, numero 27 al mondo, ha vinto il primo set mettendo in grande difficoltà Jannik che però non si è lasciato buttare fuori dal match e nel secondo e terzo set non c’è stata storia con la vittoria dell’azzurro per 6-3, 6-2.

Dalla Cina la versione 2.0 di Jannik

Segnali di cambiamento e di quelli importanti: l’ultima stagione è stata quella della consacrazione per Sinner che ora è salito al quarto posto della classifica ATP. E il torneo di Shanghai offre anche un’altra grande novità. Dopo un grande torneo, l’azzurro infatti più di una volta si è arreso al primo turno, a Shanghai invece è entrato in campo con uno spirito diverso e nonostante un po’ di stanchezza sia evidente è riuscito a venire a capo di due match molto complicati. La sensazione è che il bolzanino abbia fatto il definitivo salto di qualità soprattutto dal punto di vista mentale.

Sonego e Arnaldi: la pattuglia azzurra c’è

La Cina potrebbe essere fonte di soddisfazione anche per altri azzurri. Dopo aver eliminato Tiafoe al terzo set nella giornata di ieri, Lorenzo Sonego vuole sognare in grande contro il cileno Nicolàs Jarry, testa di serie numero 22 del tabellone a Shanghai. Sogni in grande anche per Matteo Arnaldi, il 22enne di Sanremo nel 2023 ha scalato la classifica ATP a falcate e ora spera di dare continuità al suo rendimento. Sulla sua strada per gli ottavi di finale c’è lo statunitense Wolf.

