Nuovo terremoto nel mondo del tennis dopo la causa della PTPA di Djokovic: ora sotto attacco finiscono gli Slam

Secondo l’Equipe, 20 tra i migliori giocatori al mondo in campo maschile e femminile hanno inviato una lettera per richiedere premi più alti ai tennisti: anche l’ATP si sarebbe schierata

Il mondo del tennis alle prese con una nuova bomba che con campo e risultati almeno al momento ha poco a che fare. Dopo la causa lanciata due settimane fa dalla PTPA, ora la richiesta sembra arrivare dai migliori giocatori al mondo che avanzano delle proposte molto dirette agli organizzatori degli slam.

La richiesta dei tennisti

L’ultima “bomba” che colpisce il mondo del tennis viene rivelata da L’Equipe che rivela come 20 dei migliori tennisti al mondo tra ATP e WTA abbiano indirizzato una lettera gli organizzatori di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Stando a quanto rivelato dal quotidiano sportivo francese, la lettera richiede una maggiore distribuzione dei profitti realizzati dai quattro tornei principali del mondo del tennis a benefico dei giocatori. Nonostante negli ultimi anni ci sia stata una crescita delle percentuali destinate ai giocatori, ora i principali protagonisti chiedono un nuovo intervento. E anche l’ATP si sarebbe schierata al loro fianco

Le aperture degli Slam

Quella dei giocatori non è una richiesta nuova e nel corso degli ultimi anni da parte dei quattro principali tornei c’è stata una decisa apertura in questo senso a cominciare dal 2022 quando i premi ai vincitori sono aumentati del 54%, quello ai semifinalisti del 60% fino a quelli del primo turno che hanno ricevuto un aumento del 40%. Anche lo scorso anno c’è stato un sostanziale aumento al Roland Garros con una quota ai giocatori che è salite del 7,82 e che si è quadruplicata dal 2000 a oggi.

La causa della PTPA

Solo qualche settimana il mondo del tennis è stato scosso dalla causa presentata dalla PTPA (sindacato fondato da Novak Djokovic) al tribunale di New York. In quel caso però a finire sotto accusa erano state tutte le principali sigle del mondo della racchetta (ATP, WTA, ITF e ITIA) con gli slam che invece sono stati lasciati fuori. Le richieste in quel caso non riguardavano però solo i “prize money” ma molti elementi del sistema tennis a cominciare dall’antiidoping.

Ora invece arriva una richiesta diretta dei tennisti su quello che per molti resta l’aspetto più importante, una richiesta che segue le orme di altri sport e in particolare della NBA statunitense dove i giocatori hanno diritto al 50% di tutti i profitti generati. Nel mondo del tennis invece ai tennisti spetta una cifra che è molto più bassa con il Roland Garros che ha redistribuito ai principali protagonisti solo il 16%.