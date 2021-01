Tennis: Barazzutti: “Auguri a Volandri, resto a disposizione”

L’avventura da capitano con gli azzurri di Barazzutti – sul campo uno dei vincitori dell’unica Davis italiana, nel 1976 – si è chiusa ufficialmente il 31 dicembre 2020 dopo 20 stagioni; dal 2002 al 2016 è stato anche capitano di Fed Cup, conquistando quattro titoli mondiali con le ragazze della generazione d’oro (2006, 2009, 2010 e 2013). In più dallo scorso novembre, non è più l’allenatore di Fognini che ha scelto di iniziare un nuovo percorso tecnico con l’argentino Alberto Mancini.

Nel giro di pochi giorni, la vita di Barazzutti cambia radicalmente visto che la Federtennis ha affidato l’incarico di CT a Filippo Volandri.

“Ho appreso dal comunicato pubblicato sabato dalla FIT della nomina del nuovo capitano della squadra di Coppa Davis“, le sue prime parole. Che sembrerebbero distaccate, salvo poi offrire la sponda alla federazione per eventuali nuovi incarichi: “Ribadisco, come ho sempre fatto e da ultimo anche qualche giorno fa, la mia disponibilità per un confronto costruttivo e leale per continuare la collaborazione in essere da 20 anni“. Il messaggio si conclude con l’augurio al successore Volandri e all’intero movimento “per il prosieguo del lavoro che ho iniziato conducendo la squadra al girone finale di Coppa Davis che si terrà il prossimo novembre. È una squadra motivata composta da atleti di grande valore, che potrà raggiungere ottimi risultati anche grazie all’affiatamento che abbiamo creato in questi anni di grande impegno“.

Queste le parole un pò amare dell’ex Ct Barazzutti sul suo addio.

OMNISPORT | 26-01-2021 12:21