Tennis: Berrettini al Masters 1000 di Miami

Dopo l’ottima avventura vissuta in ATP Cup con la conquista della finale insieme a Fabio Fognini, l’inizio della stagione di Matteo Berrettini ha subito un brusco stop. Il numero uno azzurro è stato fermato da uno strappo addominale che lo aveva costretto al ritiro agli Ottavi di Finale degli Australian Open 2021, prima del match contro il greco Stefanos Tsitsipas che sarebbe stato davvero molto interessante.

L’infortunio ha bloccato le ambizioni di Matteo che anche nel primo Slam dell’anno stava mostrando un ottimo tennis, come dimostrato, nelle vittorie su Kevin Anderson e su Karen Khachanov nei primi turni del torneo.

Tuttavia il periodo di recupero sta andando bene tanto che sui social il tennista si è mostrato sorridente: Matteo sta infatti facendo fisioterapia a Valencia, in mano al dottor Cotorro, medico conosciuto per aver più volte curato in passato il 20 volte campione di tornei del Grande Slam e leggenda del tennis Rafael Nadal.

Probabile che il nostro tennista azzurro, avendo dato forfait per Rotterdam, torni in campo sul cemento di Miami tra circa tre settimane.

OMNISPORT | 01-03-2021 13:04