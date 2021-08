Tennis: Billie Jean King Cup 2021, le finali spostate a Praga

Dopo un’attesa che sembrava non finire mai, l’ITF ha rivelato la nuova sede delle finali di Billie Jean King Cup: è Praga, con la sua O2 Arena.

Date: si giocherà dal 1° al 6 novembre, subito dopo la fine degli ultimi tornei WTA di stagione. Questo, a sua volta, pone un quesito: le WTA Finals sono state del tutto cancellate o si giocheranno dopo l’ultimo atto della competizione a squadre? Per il momento non ci sono notizie particolari che sono trapelate. Quel che è noto è l’importante sforzo economico anche del governo ceco per organizzare la manifestazione a squadre, che mette in palio un montepremi di 18 milioni di dollari.

Novità: l‘Ungheria, che doveva partecipare da padrona di casa, non sarà invece ai nastri di partenza e verrà sostituita dal Canada, squadra migliore tra quelle dei playoff dello scorso aprile.

Ecco i gironi:

GRUPPO A – Francia, Federazione Tennistica Russa, Canada

GRUPPO B – Australia, Bielorussia, Belgio

GRUPPO C – Stati Uniti, Spagna, Slovacchia

GRUPPO D – Repubblica Ceca, Germania, Svizzera

Le Finals dovevano essere disputate a metà aprile del 2020, ma sono state rinviate per la pandemia di Covid-19. Nel giro di un anno, l’Ungheria non ha più potuto garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, che è stata dunque tolta a Budapest.

OMNISPORT | 27-08-2021 15:22