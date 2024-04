Tennis, Darderi in semifinale a Houston, Errani a Bogotà: che imprese nei quarti contro Giron e Bara

ATP Houston, Darderi a caccia della finale: sfiderà Tiafoe. WTA Bogotà: ritorno in semifinale per Errani dopo sette anni, per lei il match contro la colombiana Osorio.

Il tennis italiano ormai miete successi in tutto il mondo. Trascinato da Sinner, il movimento sembra essere entrato nel suo periodo aureo. E così mentre Jannik vince tornei sempre più prestigiosi e si arrampica al vertice della classifica ATP, Berrettini riscopre il gusto di lottare per un torneo ATP a Marrakech, da Houston arriva un’altra splendida notizia: Darderi è in semifinale. Splendida anche la news proveniente da Bogotà: pure Errani in semifinale. Senza dimenticare Nardi, Cobolli, Sonego e Fognini che vanno a caccia di un posto nel main draw del torneo di Montecarlo.

ATP Houston, Darderi devastante: Giron va ko

Impressionante la prestazione di Luciano Darderi nei quarti di finale del torneo texano, il principale evento statunitense sulla terra rossa. Battuto in apparente scioltezza un tennista in salute come Marcos Giron, finalista a febbraio al torneo di Dallas. Impresa che consente a Darderi di fare un ulteriore balzo nel ranking (attualmente è in 62ma posizione), ma soprattutto di giocarsi fino in fondo il successo in un torneo importante. Clamoroso il risultato del primo set, vinto 6-0 dall’italo-argentino con la chicca di un ultimo game sul servizio dell’avversario durato addirittura oltre venti minuti. Più difficile l’affermazione nel set successivo.

Tennis, Darderi-Tiafoe in semifinale nel Texas

Giron, infatti, ha provato a ribaltare la situazione senza tuttavia sfruttare la palla break a suo favore nel terzo game. Darderi non è riuscito a capitalizzarne tre nel sesto gioco, ma è stato più lucido e cinico sul 5-4, quando ha strappato break, gioco e incontro con uno dei suoi micidiali dritti vincenti. Dopo l’exploit agli ottavi contro Cerundolo, un’altra giornata da incorniciare. Con la prospettiva di poterne vivere subito un’altra. In serata, infatti (alle 21.30 italiane, ma gli orari nel tennis – si sa – contano relativamente) è in programma la sfida contro Frances Tiafoe, testa di serie numero 3.

WTA Bogotà, Errani in semifinale contro Osorio

A Bogotà, intanto, Sara Errani è tornata in una semifinale WTA a distanza di sette anni dall’ultima volta: era il 2017 a Tianjin, in Cina. La bolognese ha vinto con caparbietà il match contro la romena Irina Bara, numero 178 al mondo, dopo due ore e 44 minuti di battaglia. Dopo aver perso 4-6 il primo set, Errani ha capovolto la situazione prima agguantando la parità (6-2) e poi accelerando nella terza e decisiva frazione (6-3). La attende un’altra impresa: in semifinale sfiderà la 22enne Maria Camila Osorio, beniamina del pubblico colombiano. Match in programma alle 20.30 (dovrebbe iniziare con puntualità, è il primo incontro di giornata…pioggia permettendo).