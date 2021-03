Tennis, Djokovic dà forfait al Master di Miami

Novak Djokovic non gioca un match ufficiale dalla finale, vinta, degli Australian Open. Poi lo strappo agli addominali lo ha tenuto lontano dai campi da tennis e continua a farlo.

Il serbo su Twitter ha fatto sapere che non prenderà parte nemmeno al primo Master 1000 della stagione, quello di Miami.

“Cari tifosi – ha scritto – sono davvero dispiaciuto di annunciare che quest’anno non viaggerò verso Miami per competere. Ho deciso di usare questo prezioso tempo a casa per stare con la mia famiglia. Con tutte le restrizioni, devo bilanciare il mio tempo sul tour e quello a casa. Non vedo l’ora di tornare il prossimo anno“.

OMNISPORT | 19-03-2021 21:25