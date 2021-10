Tennis, Djokovic rischia gli AO? Si va verso i vaccini obbligatori

Da quando ha perso la finale agli US Open, Novak Djokovic non è più sceso in campo e molti sono certo che il suo 2021 sia finito qui. Il numero uno è già, ovviamente qualificato per le ATP Finals di novembre a Torino, ma la sua presenza non è scontata.

Secondo diverse voci potrebbe decidere di giocare direttamente l’Australian Open di gennaio. Lo stato di Victoria, dove si trova Melbourne sembra che “accetterà” solo giocatori vaccinati.

La cosa metterebbe in serie difficoltà il serbo che è tra i più fervidi oppositori dell’obbligo vaccinale.

OMNISPORT | 03-10-2021 10:17